Племінниця принцеси Діани у сукні-комбінації від українського бренду позувала біля вікна у Парижі
Леді Амелія Спенсер поділилася серією фотографій із Парижа, де провела час зі своїм чоловіком Грегом Маллетом.
Дівчина поділилася кількома фотографіями, на яких знята у сукні-комбінації від українського бренду BEVZA, стоячи біля вікна в готелі. Образ доповнюють білі туфлі на підборах із гострим носком та золотий ланцюжок із кулоном у формі серця на шиї. Її волосся розпущене і укладене красивими хвилями, а на обличчі виразний макіяж.
На інших фотографіях у цій добірці, зроблених під час романтичної поїздки до Парижа з чоловіком у готелі Le Meurice, леді Амелія Спенсер стоїть на ліжку, у ванній кімнаті та показує шанувальникам свої розкішні апартаменти.
Також модель зробила пару фотографій на тлі культової паризької пам'ятки – Ейфелевої вежі. Її чоловік був на велосипеді, а Амелія ніжно обійняла його, щоб зафільмувати цей особливий момент.
Нагадаємо, пара одружилася у березні 2023 року в Кейптауні і цього року відсвяткувала третю річницю від того дня.