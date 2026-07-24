Пляж, басейн та багато природи: Меган Маркл показала, як провела відпустку з Гаррі та дітьми в Європі

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

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44-річна герцогиня Сассекська поділилася в Instagram серією фотографій зі своїм чоловіком, 41-річним принцом Гаррі, та дітьми, 7-річним принцем Арчі та 5-річною принцесою Лілібет.

Вона підписала серію простими словами: «Літні канікули ☀️».

Меган із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Колекція охоплює подорожі сім'ї Європою, включаючи зупинки в Португалії та Великій Британії, зокрема зворушливу зупинку в Алторпі, будинку дитинства принцеси Діани та місці її останнього упокою.

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Гаррі з сином Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

На знімку Гаррі йде з Арчі та Лілібет територією маєтку, і обидвоє несуть букети квітів.

На іншому фото зображено фасад ресторану в португальському регіоні Алентежу, де Сасекські відпочивали перед своїм нещодавнім візитом до Великої Британії.

© Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Інші фотографії в цій добірці демонструють безтурботні сімейні моменти на сонці, від прогулянок пляжем до розваг біля басейну. На одному з грайливих знімків Гаррі підкидає Лілібет у повітря, і камера зняла її в польоті безпосередньо перед тим, як вона плюхнеться в басейн.

Принц Гаррі, його дочка Лілібет і син Арчі / © Instagram Меган Маркл

На інших знімках Меган і Гаррі сміються за їжею, а на ще одному Арчі зображений у кабіні літака поряд з пілотами, у капітанському кашкеті, коли він тягнеться до штурвала.

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Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Схоже, це був чудовий сімейний тріп, який вони весело провели у Європі.

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