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Пліч-о-пліч з правнучкою: милі дитячі фото Лілібет та королеви Єлизавети II

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Пліч-о-пліч з правнучкою: милі дитячі фото Лілібет та королеви Єлизавети II

Лілібет та маленька принцеса Єлизавета

Меган та Гаррі назвали свою дочку Лілібет на честь королеви Єлизавети II. Ім'я має величезне сентиментальне значення для сім'ї та несе данину поваги британській монархині.

Лілібет - це домашнє прізвисько королеви Єлизавети II, яке з'явилося, коли вона була маленькою і повністю вимовити своє ім'я їй було дуже складно, тому сама почала називати себе Лілібет. Рідні вважали це дуже милим і швидко підхопили.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images
Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Батько Єлизавети король Георг VI казав: "Лілібет — моя гордість. Маргарет — моя радість". Прізвисько принцеси Єлизавети настільки прижилося, що саме цим словом вона підписувала свої листи, адресовані друзям та близьким.

Лист, написаний принцесою Єлизаветою II у віці 12 років 1938 року та адресований леді Мері Кембрідж / © Getty Images
Лист, написаний принцесою Єлизаветою II у віці 12 років 1938 року та адресований леді Мері Кембрідж / Фото: Getty Images

Крім святкування платинового ювілею королеви минулими вихідними правнучка і тезка королеви відсвяткувала свій перший день народження. У понеділок Меган і Гаррі поділилися новою фотографією своєї дочки, яка була зроблена під час вечірки з нагоди дня народження Лілі у Фрогмор-котеджі. Її автором став фотограф Місан Гарріман, саме він опублікував фото на своїй сторінці в Instagram.

Ми вирішили порівняти фотографію Лілі з дитячим знімком принцеси Єлизавети, коли їй виповнився один рік.

Лілібет та маленька принцеса Єлизавета / ©
Лілібет та маленька принцеса Єлизавета

А також із дитячим фото самого принца Гаррі.

Принц Гаррі в дитинстві разом із батьком Чарльзом / © Getty Images
Принц Гаррі в дитинстві разом із батьком Чарльзом / Фото: Getty Images

До речі, перед тим, як назвати дочку Лілібет, Гаррі зателефонував своїй бабусі і запитав, чи не буде вона проти, якщо вони з Меган назвуть дочку на її честь. І, якби вона сказала ні, парі довелося б обрати інше ім'я.

Нагадаємо, повне ім'я дівчинки — Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор, друге ім'я на честь покійної матері Гаррі, принцеси Діани.

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