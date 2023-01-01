Плистиме за течією: астрологиня розповіла, яким буде 2023 рік для королеви Камілли

Астрологиня принцеси Діани, Деббі Франк, яка складала гороскопи для принцеси Уельської, розповіла, що чекає на другу дружину короля Чарльза III — Каміллу в новому 2023 році.

Пані Франк каже, що для королеви-консорта рік може бути гладкішим, ніж для її чоловіка короля. Багато хто турбується, що через мемуари принца Гаррі, які мають вийти 10 січня, король Чарльз і його дружина Камілла можуть опинитися в дуже незручній ситуації. Але астрологиня говорить на королеву ця інформація ніяк не вплине, повідомляє Hello!

Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Які б небилиці не висувалися в книжці принца Гаррі, вона відмахнеться, як робила це в минулому. Їй стало легше пристосовуватися до свого стану, а також вона насолоджується своєю новою роллю. Повня перед коронацією падає на її Юпітер — сприятливе піднесення, яке вона може використати на благо.

Камілла буде прагнути обійтися без деяких нудних аспектів придворного життя і залишатися доступною фігурою, роблячи все по-своєму і підтримуючи якесь незалежне життя. Також їй вдасться змусити всіх працювати", – каже Дебі Франк.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також астрологиня розповіла, яким буде 2023 рік для короля Чарльза III, на якого 6 травня чекає грандіозна подія – коронація.

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