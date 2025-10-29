Плітки, інтриги, скандали: принц Вільям хоче позбавити своїх кузин титулів, але палац робить рішучу заяву

Сестри Євгенія та Беатріс із принцем Вільямом / © Associated Press

На тлі поширюваної заяви журналістки Емілі Мейтліс, яка сказала, що принц Вільям поставив своїм кузенам — принцесам Беатріс та Євгенії ультиматум, намагаючись виселити їхнього батька принца Ендрю та матір Сару Фергюсон із Royal Lodge, палац зробив заяву.

У своєму подкасті News Agents журналістка заявила, що зустріч принца Вільяма з принцесами відбулася і під час неї обговорювалися їхні титули принцес, мовляв Вільям повідомив, що їх буде переглянуто, якщо сестри не вмовлять батька покинути маєток Royal Lodge у Віндзорі.

Принцеса Євгенія, принц Ендрю і принцеса Беатріс / © Associated Press

Кенсінгтонський палац тепер заявив, що жодної зустрічі не було. 43-річний принц Вільям також не може позбавити своїх кузин титулу принцес, оскільки він не є монархом.

Нещодавно, нагадаємо, ми писали, що принц Ендрю, який відмовився від титулу герцога Йоркського, розглядає варіант переїзду до колишнього будинку Меган і Гаррі — Фрогмор-котеджу, а його колишня дружина Сара, мати принцес Йоркських, націлилася на котедж Аделаїда, де зараз живуть Кейт та Вільям.

Принц Вільям / © Associated Press

У той же час, Букінгемський палац поки не підтвердив, що відбувається з Royal Lodge і куди переїде принц.