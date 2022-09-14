Побачили мікрофон під сукнею: хейтери підозрюють, що Меган Маркл шпигувала за принцесою Кейт

Спільний вихід Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган, який відбувся у Віндзорському замку минулої суботи 10 вересня, потішив багатьох. Колишня "королівська четвірка", яка розпалася після уходу Меган і Гаррі з посад, мала справді чудовий вигляд в такому складі.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Але хейтери герцогині Сассекської, яку звинувачують буквально у всіх смертних гріхах, включно навіть з погіршенням самопочуття королеви, нібито на ґрунті переживань через ворожнечу між братами, спровокованою Меган, знайшли до чого причепитися і в цьому випадку.

Ненависники дружини принца Гаррі розгледіли в неї на стегні з лівого боку якусь складку, яку оголосили захованим підслуховуючим пристроєм. Одразу ж народилася теорія, що герцогиня Сассекська записувала розмови з принцесою Кейт на жалобній церемонії, щоб потім передати їх Netflix, з якою у пари угода на 100 мільйонів доларів.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Daily Mail цитує повідомлення "шанувальників" герцогині у соціальних мережах:

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Обриси складки на талії дуже схожі на мікрофонну сумку

Меган Маркл носить мікрофон, щоб використати смерть королеви для свого реаліті-шоу Netflix?

Меган носила якийсь пристрій, квадратний обрис якого можна було розглянути під час прогулянки. Ймовірно, для запису.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

Природно, джерело близьке до Меган рішуче спростувало ці припущення, що цілком зрозуміло.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі і Меган / Фото: Associated Press

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