Побачили мікрофон під сукнею: хейтери підозрюють, що Меган Маркл шпигувала за принцесою Кейт

Рівень хейту з яким стикається дружина принца Гаррі іноді справді вражає.
Спільний вихід Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган, який відбувся у Віндзорському замку минулої суботи 10 вересня, потішив багатьох. Колишня "королівська четвірка", яка розпалася після уходу Меган і Гаррі з посад, мала справді чудовий вигляд в такому складі.
Але хейтери герцогині Сассекської, яку звинувачують буквально у всіх смертних гріхах, включно навіть з погіршенням самопочуття королеви, нібито на ґрунті переживань через ворожнечу між братами, спровокованою Меган, знайшли до чого причепитися і в цьому випадку.
Ненависники дружини принца Гаррі розгледіли в неї на стегні з лівого боку якусь складку, яку оголосили захованим підслуховуючим пристроєм. Одразу ж народилася теорія, що герцогиня Сассекська записувала розмови з принцесою Кейт на жалобній церемонії, щоб потім передати їх Netflix, з якою у пари угода на 100 мільйонів доларів.
Daily Mail цитує повідомлення "шанувальників" герцогині у соціальних мережах:
- Обриси складки на талії дуже схожі на мікрофонну сумку
- Меган Маркл носить мікрофон, щоб використати смерть королеви для свого реаліті-шоу Netflix?
- Меган носила якийсь пристрій, квадратний обрис якого можна було розглянути під час прогулянки. Ймовірно, для запису.
Природно, джерело близьке до Меган рішуче спростувало ці припущення, що цілком зрозуміло.
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