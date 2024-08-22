Побачимо королеву Каміллу на екрані: дружина Чарльза знялася у важливому фільмі

Королева Камілла з'явиться у своєму першому документальному фільмі, де обговорюватиметься проблема домашнього насильства.
Фільм, який знімає ITV, називатиметься "Її Величність королева: За зачиненими дверима", і вийде в ефір наприкінці 2024 року.
Королева багато років працювала над тим, щоб привернути увагу до проблеми домашнього насильства, і Каміллу покажуть на приватних зустрічах з жертвами, які ніколи не публікувалися.
"ITV пишається тим, що знімає цей документальний фільм з Її Величністю королевою на цю надзвичайно важливу тему. Ми сподіваємося, що фільм підвищить обізнаність та надихне на зміни в нашому суспільстві", — каже Сью Мерфі, директорка із реальних розваг каналу.
У 90-хвилинному фільмі покажуть інтерв'ю з тими, хто вижив, родичами, які втратили близьких, і тими, хто працює над припиненням насильства. Королеву також покажуть як таку, що проводить круглі столи з підлітками, яка святкує Міжнародний жіночий день у Букінгемському палаці і зустрічається з тими, хто вижив, людьми, які змогли врятуватися, пише Hello!. У фільмі також буде розглянуто, чому злочинці чинять насильство і як зупинити цей цикл.
Нагадаємо, зараз королева Камілла перебуває у відпустці в Шотландії, де нещодавно її сфотографували під час прогулянки з дітьми та онуками.
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