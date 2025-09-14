Побачив руїни на власні очі: чим ще займався принц Гаррі в Києві

Юлія Свириденко та принц Гаррі / © instagram.com/svyrydenko.official

Серед численних зустрічей у межах співпраці фонду Гаррі Invictus Games Foundation герцог Сассекський зустрівся з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Вона провела британському принцу екскурсію будівлею Кабінету міністрів України та показала ті руйнування, які були задані будівлі під час нещодавніх повітряних атак Росії.

Принц Гаррі та Юлія Свириденко / © instagram.com/svyrydenko.official

«Мала зустріч із принцом Гаррі під час його поїздки до Києва, показала йому наслідки влучення російського „Іскандеру“ до будівлі Уряду», — написала Юля у підписі під світлинами.

Принц Гаррі та Юлія Свириденко / © instagram.com/svyrydenko.official

«Поговорили про роботу з реабілітації та відновлення ветеранів. Подякувала принцу за підтримку наших українських військових після служби на різних майданчиках, зокрема на „Іграх Нескорених“. Ці міжнародні спортивні змагання для ветеранів принц Гаррі заснував 2014 року. Україна бере у них участь від 2017 року, і від того часу вони стали популярними і серед наших військових.

Принц Гаррі та Юлія Свириденко / © instagram.com/svyrydenko.official

Цього року на Іграх Україну представляла рекордна за розміром збірна із 35 учасників.

Тепер наша мрія — Invictus Games має доїхати і до України. Ми маємо для цього всі можливості. Тим більше, що нескореність — це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники та захисниці», — написала прем’єр-міністерка у Instagram.

Принц Гаррі та Юлія Свириденко / © instagram.com/svyrydenko.official

Принц Гаррі також відвідав Музей історії України у Другій світовій війні, де зустрівся з українськими ветеранами.

Принц Гаррі в музеї у Києві, фото: Карина Поліщук

А завершив свій візит до Києва принц відвідуванням ресторану Євгена Клопотенка, шефкухар пригостив принца борщем і передав заправку для борщу як подарунок. Цікаво тепер, чи ми побачимо, як дружина Гаррі Меган Маркл готує борщ на кухні в їхньому каліфорнійському будинку.