Побігали на полі: Майка Тіндалла з дочкою Мією зазнімкували на матчі з регбі

Побігали на полі: Майка Тіндалла з дочкою Мією зазнімкували на матчі з регбі

Чоловік Зари Тіндалл — Майк — разом з їхньою старшою дочкою Мією, були заскочені під час гри в регбі.

Майк Тіндалл відомий не тільки, як чоловік дочки принцеси Анни, він також є колишнім гравцем у регбі. У неділю чоловік продемонстрував свої спортивні навички, одягнувши футбольну форму, і вийшовши на поле в рамках футбольного матчу зі збору коштів "Битва за м'ячі" між Gloucester City Legends та Rugby for Heroes у Глостері. Разом із ним була його 8-річна донька Мія.

Маленька дівчинка з великою цікавістю спостерігала за матчем і навіть нафарбувала обличчя на підтримку команди свого батька. Мія була одягнена в хутряну куртку та сині джинси і теж у перерві вийшла побігати на поле разом із батьком.

Майкл Тіндалл із дочкою Мією / Getty Images

Майк Тіндалл — гордий батько тачасто ділиться враженнями про своє сімейне життя в подкасті "Гарний, поганий і регбі", який він веде разом із колегами. Він одружений на Зарі Тіндалл від 2011 року, пара виховує троє дітей: двоє дочок: Мію та Олену і сина Лукаса, якому зараз десять місяців.

Зара Тіндалл із чоловіком Майком / Getty Images

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