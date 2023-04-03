Почав з Єлизаветою II, а завершив з Вільямом: король Чарльз III прозвітував про проєкт з висадження дерев

Минуло два роки від того часу, як королева Єлизавета II та її старший син Чарльз, тепер уже король, посадили перше дерево в рамках програми The Queen's Green Canopy.

Ця програма з озеленення країни офіційно добігла кінця, про що повідомили на офіційних сторінках у соцмережах короля Чарльза III. За два роки (програма стартувала 2021 року) було висаджено понад 3 мільйони нових дерев.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз 2021 року висадили дерево / Фото: Getty Images

Чарльз почав висадження дерев зі своєю вже покійною матір'ю, а завершив із сином принцом Вільямом.

"Король і принц Уельський посадили кленове дерево в саду Сандрінгемського будинку – одне з більш ніж 3 мільйонів дерев, посаджених на честь королеви Єлизавети II у рамках цієї ініціативи.

Важко повірити, що минуло два роки від того часу, як ми з мамою посадили дерево у Великому Віндзорському парку, щоб відзначити початок проєкту The Queen's Green Canopy (QGC)", — йдеться у твітері королівської родини.

Нагадаємо, цю унікальну британську ініціативу з посадження дерев створили в ознаменування платинового ювілею Її Величності 2022 року, покровителем якої був Чарльз.

“Це є hard to believe, що два роки буде проходити через мою матусю і я збирається на фоні в Windsor Great Park, щоб відмітити помітку The Queen's Green Canopy.” pic.twitter.com/djjCdbpBIu — The Royal Family (@RoyalFamily) April 2, 2023

Нагадаємо, раніше ми показували вам, як члени британської королівської родини у різні роки висаджували дерева.

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