Почесному імператору Японії Акіхіто виповнилося 89 років: опублікували нові фото монарха

Почесний імператор Японії Акіхіто і його дружина - ексімператриця Мітіко знялися у новій фотосесії.

Днями почесному імператору Японії Акіхіто виповнилося 89 років. Із цього приводу Управління Імператорського двору надало фотобанкам офіційні портрети монарха.

Почесний імператор Японії Акіхіто / Фото: Associated Press

На світлинах Акіхіто позує зі своєю дружиною – колишньою імператрицею Мітіко. Вони мають дуже милий вигляд разом.

Почесний імператор Японії Акіхіто і колишня імператриця Мітіко / Фото: Associated Press

Монарх одягнений у сірий картатий піджак, сірий трикотажний жилет, білу сорочку, сірі штани і смугасту краватку.

Почесний імператор Японії Акіхіто / Фото: Associated Press

Колишня імператриця Мітіко для фотосесії обрала бежеве напівпальто з поясом, сірі широкі штани і світло-бежеві рукавички з хутром. На шиї у неї був чорний хутряний комір.

Фотосесія подружжя відбулася у саду імператорської резиденції Акасака у Токіо.

Почесний імператор Японії Акіхіто і колишня імператриця Мітіко / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Акіхіто є 125-м імператором Японії, який правив від 1989 до 2019 роки. 30 квітня 2019 року імператор Акіхіто добровільно залишив престол і пішов на спокій, передавши трон своєму старшому синові, спадковому принцу Нарухіто.

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