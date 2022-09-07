"Почуваюся задумливою": герцогиня Кейт розповіла про четверту дитину

Не секрет, що герцогиня Кембриджська дуже любить дітей, а її чоловік принц Вільям часто хвилюється, коли Кетрін бере на руки чергове немовля на тому чи іншому заході.

Ще в лютому Кетрін зізналася, що почувалася "задумливою", коли розмовляла з батьками та їхніми дітьми в Дитячому музеї Копенгагена, і пожартувала, що її чоловік Вільям турбується про її роботу з дітьми до року, бо вона повертається додому, бажаючи "ще одну дитину".

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Раніше в пресі було багато розмов про четверту вагітність герцогині Кембриджської. Але зараз, коли троє їхніх дітей підросли, пара відмовилася від цілодобових послуг няні та переїхала до Віндзора, стало зрозуміло, що подружжя не планує заводити ще одну дитину.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Однак, іноді, такі думки все ж таки прокрадуються в голову 40-річної герцогині, пише Hello! Вона багато працює з дітьми до року та з їхніми батьками, і, вочевидь, часто згадує свій досвід материнства.

Але, незважаючи на зізнання герцогині про те, що, можливо, вона хотіла б ще дітей, принц Вільям категорично проти. Коли Кембриджські відвідали Ланкашир на початку цього року, герцог відпустив зухвалий жарт, коли його дружина Кейт взяла на руки тримісячну дівчинку.

Вільям, дивлячись на свою дружину, сказав: "Не подавай їй жодних ідей", під сміх. "Ти не можеш взяти її з собою", - сказав він Кейт, усміхаючись.

Нагадаємо, герцог та герцогиня вперше стали батьками у липні 2013 року, коли вони вітали принца Джорджа, який народився у лікарні Святої Марії у Паддінгтоні. Через два роки у цій самій лікарні народилася їхня дочка Шарлотта, а ще через три – молодший син принц Луї.

Герцогиня Кейт та принц Вільям із сином Луї виходять із лікарні, 2018 рік / Фото: Associated Press

Тепер діти королівського подружжя йдуть до нової школи, нещодавно ми розповідали скільки коштуватиме навчання Джорджа, Шарлотти та Луї у школі Ламбрук у Беркширі.

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