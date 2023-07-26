Поцілунки на показ: принцеса Діана демонструвала ніжність до чоловіка Чарльза на публічних заходах

Перші п'ять років шлюбу принца Чарльза та принцеси Діани були дуже щасливими, а фотографам часто вдавалося зробити ніжні фото пари.

Це фото було зроблено саме цього дня, 26 липня 1987 року. На знімку принцесу Діану зазнімковано під час поцілунку, яким вона обдаровує свого чоловіка Чарльза після того, як команда принца Уельського обіграла Перу з рахунком сім:п'ять на Міжнародних зборах з поло на стадіоні Guards Polo Ground у Грейт-Віндзорському парку.

Чарльз тримає в руках Кубок Срібного ювілею, а Діана, одягнена у жовтий костюм та блакитну сорочку у гороховий принт, цілує чоловіка.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Це не єдине фото, на якому принцесу знято під час поцілунку з чоловіком Чарльзом після матчів у поло. Ми збирали для вас цілу таку добірку дуже милих фотографій пари.

Принц Чарльз та принцеса Діана на іграх у поло / Фото: Getty Images

Невістка Діани – принцеса Кейт Уельська також дотримується цього правила і вже неодноразово була заскочена за поцілунками її чоловіка Вільяма після таких матчів. Ось тільки ці поцілунки мають трохи скромніший вигляд.

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