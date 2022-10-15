Поцілунки у кареті: принцеса Євгенія показала неопубліковане раніше весільне фото

12 жовтня 2022 року принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк відсвяткували чотириріччя від дня свого весілля.

Ми згадували день весілля принцеси Йоркської, цей важливий для неї день, який був сповнений хвилювання для королівських шанувальників, які вишикувалися вздовж вулиць Віндзора, щоб миттю побачити гостей та щасливу пару, які прибули до каплиці на урочисту церемонію.

У своєму Instagram принцеса Йоркська поділилася ще одним неопублікованим раніше знімком зі свого весілля. І написала:

"З річницею, мій Джек. 4 роки і більше. ❤️❤️ @alexbramall", — написала принцеса.

Зображена на знімку Євгенія, сидячи в кареті під час поцілунку з чоловіком Джеком. Гарне фото було зроблено у день їхнього весілля чотири роки тому.

Нагадаємо, того дня принцеса Євгенія мала розкішний вигляд в сукні з довгими рукавами, розробленій Пітером Пілотто та Крістофером Де Восом, з вирізом навколо плечей, низьким V-подібним вирізом на спині та шлейфом. А завершувала весільний образ онуки королеви Єлизавети II тіара Greville Emerald Kokoshnik зі смарагдами, яку так хотіла отримати на своє весілля Меган Маркл.

Принцеса прокоментувала потім вибір саме цієї тіари так:

"Це було найнеймовірніше — носити такий шматочок історії, який мені позичила моя бабуся. Я пишаюся цим моментом. А гарні сережки були подарунком від мого чоловіка", — сказала принцеса.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото: Associated Press

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