Поцілунки з герцогинею Каміллою та новий яскравий образ дружини Бориса Джонсона — Керрі Джонсон

Борис Джонсон разом зі своєю дружиною Керрі був присутній на відкритті зустрічі глав урядів Співдружності в Кігалі, Руанда. Розглядаємо новий яскравий аутфіт дружини британського прем'єр-міністра та друга України.

Борис та Керрі Джонсон були зазнімковані фотографами в конференц-центрі Кігалі. Джонсон із дружиною приїхав на зустріч лідерів країн Співдружності. Цього року королеву Єлизавету II на ній офіційно представляє її наступник – принц Чарльз.

Борис Джонсон з дружиною Керрі / Фото: Getty Images

Фотографи зробили кілька фото, як дружина прем'єр-міністра Бориса Джонсона вже не вперше люб'язно вітала герцогиню Корнуольську Каміллу. Жінки обмінялися поцілунками.

Герцогиня Камілла та Керрі Джонсон / Фото: Getty Images

34-річна Керрі була в соковитій жовтій сукні від Claire Mischevani з поясом на талії та доповнила свій образ літніми босоніжками на танкетці від LK Bennett. У Керрі був червоний педикюр, а з прикрас, окрім кількох каблучок місіс Джонсон одягла маленькі золоті сережки-кільця. Також у Керрі були гарно накручені локони.

Герцогиня Корнуольська теж мала чудовий вигляд, вона одягла білу сукню в принт і білі блискучі туфлі-човники на підборах. Камілла супроводжує у поїздці принца Чарльза.

Днем раніше Камілла та Керрі вже тепло вітали одна одну на цьому ж заході. Схоже, дружина прем'єр-міністра має хороші стосунки з членами королівської родини.

Керрі Джонсон та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

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