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Поцілунок для Чарльза: як принцеса Діана та королева Камілла цілували його на іграх з поло

Поцілунок для Чарльза: як принцеса Діана та королева Камілла цілували його на іграх з поло

Принц Чарльз із принцесою Діаною та з Каміллою / Фото: Getty Images

Гра в поло – одна з найулюбленіших у чоловіків британської королівської родини.

Під час першого шлюбу принца Чарльза його перша дружина принцеса Діана завжди приїжджала підтримувати його на іграх. Фотографи часто робили знімки, на яких Діана та Чарльз обіймаються та цілуються.

Принц Чарльз та принцеса Діана / © Getty Images
Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Коли Чарльз одружився вдруге з Каміллою Паркер-Боулз, вона почала робити те саме, приїжджати на ігри чоловіка і підтримувати його, а також цілувати, як це робила її попередниця. На цьому фото Камілла відвідала благодійний матч з поло у Сайренсестері.

Принц Чарльз та принцеса Діана / © Getty Images
Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Ми зібрали кілька знімків, щоб згадати, як це було в різні роки, поки Чарльз грав у поло.

Принц Чарльз та Камілла / © Getty Images
Принц Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принца Вільяма та принцесу Кейт також фотографували за поцілунками після ігор у поло, хоча ця пара дуже рідко демонструвала раніше свої почуття одне до одного на публіці.

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