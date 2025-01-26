Поцілунок для Чарльза: як принцеса Діана та королева Камілла цілували його на іграх з поло

Під час першого шлюбу принца Чарльза його перша дружина принцеса Діана завжди приїжджала підтримувати його на іграх. Фотографи часто робили знімки, на яких Діана та Чарльз обіймаються та цілуються.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Коли Чарльз одружився вдруге з Каміллою Паркер-Боулз, вона почала робити те саме, приїжджати на ігри чоловіка і підтримувати його, а також цілувати, як це робила її попередниця. На цьому фото Камілла відвідала благодійний матч з поло у Сайренсестері.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Ми зібрали кілька знімків, щоб згадати, як це було в різні роки, поки Чарльз грав у поло.

Принц Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принца Вільяма та принцесу Кейт також фотографували за поцілунками після ігор у поло, хоча ця пара дуже рідко демонструвала раніше свої почуття одне до одного на публіці.

Читайте також:

Образи принцеси Діани (10 фото)