Поцілунок для Чарльза: як принцеса Діана та королева Камілла цілували його на іграх з поло

Гра в поло – одна з найулюбленіших у чоловіків британської королівської родини.
Під час першого шлюбу принца Чарльза його перша дружина принцеса Діана завжди приїжджала підтримувати його на іграх. Фотографи часто робили знімки, на яких Діана та Чарльз обіймаються та цілуються.
Коли Чарльз одружився вдруге з Каміллою Паркер-Боулз, вона почала робити те саме, приїжджати на ігри чоловіка і підтримувати його, а також цілувати, як це робила її попередниця. На цьому фото Камілла відвідала благодійний матч з поло у Сайренсестері.
Ми зібрали кілька знімків, щоб згадати, як це було в різні роки, поки Чарльз грав у поло.
Нагадаємо, принца Вільяма та принцесу Кейт також фотографували за поцілунками після ігор у поло, хоча ця пара дуже рідко демонструвала раніше свої почуття одне до одного на публіці.
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