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Поцілунок переможцю: принцеса Кейт знову продемонструвала ніжні почуття до чоловіка на публіці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Поцілунок переможцю: принцеса Кейт знову продемонструвала ніжні почуття до чоловіка на публіці

Поцілунок Кейт та Вільяма / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям періодично демонструють ніжні почуття одне до одного на публічних заходах.

Учора з келихом вина та у гарній сукні принцеса Уельська приїхала до клубу Guards Polo Club підтримати чоловіка на щорічному благодійному матчі з поло. Вільям взяв участь у благодійному заході Асоціації поло США, осідлавши оборону та забивши гол, зрівнявши рахунок 2:2, а потім рушив уперед і заробив призове очко.

Поцілунок Кейт та Вільяма / © Getty Images
Поцілунок Кейт та Вільяма / Фото: Getty Images
Поцілунок Кейт та Вільяма / © Getty Images
Поцілунок Кейт та Вільяма / Фото: Getty Images

Після завершення матчу принц Уельський підійшов до дружини, щоб обійняти, а вона обдарувала його скромним поцілунком. Більш палких обіймів від королівської пари очікувати годі, адже вони утримуються від публічних проявів почуттів одне до одного. Хоча іноді все ж таки деякі жести і демонструють, як це було на службі на честь коронації Чарльза і Камілли в Шотландії.

Цікаво, що рівно рік тому на такому ж благодійному матчі фотографам також вдалося зробити фото, де Кейт цілує чоловіка після гри в поло.

Поцілунок Кейт та Вільяма 2022 року / © Getty Images
Поцілунок Кейт та Вільяма 2022 року / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
2295
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