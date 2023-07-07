Поцілунок переможцю: принцеса Кейт знову продемонструвала ніжні почуття до чоловіка на публіці

Учора з келихом вина та у гарній сукні принцеса Уельська приїхала до клубу Guards Polo Club підтримати чоловіка на щорічному благодійному матчі з поло. Вільям взяв участь у благодійному заході Асоціації поло США, осідлавши оборону та забивши гол, зрівнявши рахунок 2:2, а потім рушив уперед і заробив призове очко.

Поцілунок Кейт та Вільяма / Фото: Getty Images

Поцілунок Кейт та Вільяма / Фото: Getty Images

Після завершення матчу принц Уельський підійшов до дружини, щоб обійняти, а вона обдарувала його скромним поцілунком. Більш палких обіймів від королівської пари очікувати годі, адже вони утримуються від публічних проявів почуттів одне до одного. Хоча іноді все ж таки деякі жести і демонструють, як це було на службі на честь коронації Чарльза і Камілли в Шотландії.

Цікаво, що рівно рік тому на такому ж благодійному матчі фотографам також вдалося зробити фото, де Кейт цілує чоловіка після гри в поло.

Поцілунок Кейт та Вільяма 2022 року / Фото: Getty Images

Читайте також: