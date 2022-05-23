Поцілунок під час гри в поло: Меган та Гаррі знову порівняли з Чарльзом та Діаною

Поцілунок під час гри в поло: Меган та Гаррі знову порівняли з Чарльзом та Діаною

Принц Гаррі, навіть живучи в Америці, знаходить можливість зіграти у своє улюблене поло. Вчора на одній із таких ігор його супроводжувала і дружина Меган.

37-річний Гаррі, який більшу частину життя займався цим видом спорту разом зі своїм старшим братом принцом Вільямом, приєднався до команди з поло Los Padres, а гра відбулася в Санта-Барбарі. Команда забрала додому пам'ятний трофей, що його вручила Гаррі його дорога дружина Меган.

Герцогиня Сассекська цього дня з'явилася на публіці у чорно-білій блузі в горох, білих плісованих шортах з високою посадкою від бренду Khaite та у чорному капелюсі з широкими полями.

Меган поцілувала чоловіка під час вручення статуетки та публіка мило відреагувала на цей момент. Відео із заходу опублікували на сайті Daily Mail. Вручаючи призи, герцогиня також поцілувала кожного члена команди у щоку.

Ніжний прояв був далекий від напруженого і відстороненого поцілунку Чарльза і Діани після його перемоги в поло 1985 року, лише через чотири роки після їхнього весілля.

Подружжя не вперше демонструє поцілунки на публіці. Після гри у Королівському поло-клубі графства Беркшир 2018 року Меган також цілувала чоловіка, коли йому вручали трофей.

Принц Гаррі та Меган / Фото: Getty Images

Шанувальники порівнюють, як принц Чарльз цілував дружину принцесу Діану, коли вона також вручала йому кубок після гри в поло у клубі Guards Polo Club у Віндзорі, Беркширі 1985-го та 1987-го років. І те, яким холодним був поцілунок Діани та Чарльза порівняно з палким поцілунком Меган та Гаррі.

Принц Чарльз та принцеса Діана 1987 рік / Фото: Getty Images

Принц Чарльз та принцеса Діана 1985 рік / Фото: Getty Images

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