Подарунки на Різдво: чим потішать своїх дітей Кейт та Вільям Уельські

Кейт і Вільям разом із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї проведуть свято з королем Чарльзом III, королевою Каміллою та іншими своїми родичами.

Традиційно на Різдво члени британської королівської родини дарують одне одному якісь кумедні дрібниці, але Кейт та Вільям, швидше за все, захочуть потішити своїх дітей чимось особливим, пише express.

Королівська експертка Дженні Бонд припустила, що Кейт та Вільям також порадують одне одного особливими подарунками.

Принцеса Кейт з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Associated Press

"Традиційно дорослі дарують одне одному досить прості подарунки. Але я впевнена, що Вільям та Кейт захочуть побалувати одне одного чимось особливим після такого напруженого та успішного року. Також я очікую, що для Джорджа та Луї будуть підготовлені круті іграшки для хлопчиків, а для Шарлотти щось дівчаче. Подарунки, ймовірно, будуть обрані для розваг на свіжому повітрі, а не для того, щоб тримати дітей приклеєними до екранів", - вважає експертка.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ми також розповідали про чотири різдвяні традиції, які можна запозичити у членів королівської родини.

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