Подарунки на Різдво: стало відомо, що дарує своїм рідним королева Камілла

Королева Камілла вже цього тижня відвідає різдвяну службу у Сандрінгемі разом зі своєю родиною.
Минулого тижня королеву Каміллу бачили в універмазі Fortnum & Mason, куди вона приїхала на шопінг. Фотографи Daily Mail бачили Її Величність у відділі чаю.
Повідомляється, що Королева купила набір чорного чаю з корицею та апельсином і була оточена помічниками, коли ухвалювала рішення.
Універмаг Fortnum & Mason давно є улюбленим магазином королівської родини, а магазин володіє королівським ордером.
На його сайті написано: "Її покійна Величність Королева Єлизавета II продовжила сімейну традицію робити різдвяні покупки в магазині, які потрібно було замовляти за кілька місяців".
Відомо, що Камілла багато років поспіль купує як різдвяні подарунки саме чай. В Англії чаювання – одна із знаменитих традицій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принцеса Діана осоромилася перед королевою та родичами, обравши невідповідні подарунки на Різдво.
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