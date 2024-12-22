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Подарунки на Різдво: стало відомо, що дарує своїм рідним королева Камілла

Подарунки на Різдво: стало відомо, що дарує своїм рідним королева Камілла

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла вже цього тижня відвідає різдвяну службу у Сандрінгемі разом зі своєю родиною.

Минулого тижня королеву Каміллу бачили в універмазі Fortnum & Mason, куди вона приїхала на шопінг. Фотографи Daily Mail бачили Її Величність у відділі чаю.

Повідомляється, що Королева купила набір чорного чаю з корицею та апельсином і була оточена помічниками, коли ухвалювала рішення.

Універмаг Fortnum & Mason давно є улюбленим магазином королівської родини, а магазин володіє королівським ордером.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

На його сайті написано: "Її покійна Величність Королева Єлизавета II продовжила сімейну традицію робити різдвяні покупки в магазині, які потрібно було замовляти за кілька місяців".

Відомо, що Камілла багато років поспіль купує як різдвяні подарунки саме чай. В Англії чаювання – одна із знаменитих традицій.

Король Чарльз та королева Камілла на різдвяній службі в Сандрінгемі / © Getty Images
Король Чарльз та королева Камілла на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принцеса Діана осоромилася перед королевою та родичами, обравши невідповідні подарунки на Різдво.

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