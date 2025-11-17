Подарункову продукцію Меган Маркл розкритикували: що з нею не так

Меган Маркл / © Associated Press

Герцогиня Сассекська зазнала критики за те, що продає свічки без ґнота.

Творець контенту в TikTok Лінк Лорен, відомий також як музикант і колишній помічник Роберта Ф. Кеннеді-молодшого і як людина, що висвітлює події, пов’язані з британською королівською сім’єю, замовив свічку, яка входила до святкової колекції As Ever.

Однак, відкриваючи пакунок у прямому ефірі, він виявив, що свічка була без ґнота, тож її неможливо було запалити. Це стало для Лінка шоком, адже він витратив на свічку 65 доларів.

В інтерв’ю Express Лінк сказав: «Ця свічка була відображенням Меган Маркл: дешева та несмачна, без нічого всередині. Я був щиро шокований. Я не фанат Маркл, як знають мої глядачі, але оцінював її продукцію абсолютно об’єктивно. Всесвіт має почуття гумору. Як саме мені вдалося отримати свічку без ґнота?! Сміливо», — сказав він.

Він також поділився фотографією свічки без ґнота на каналі X, повідомивши своїм підписникам: «Я отримав Markled! Сьогодні у своєму шоу я розпакував нову свічку Меган Маркл за 65 доларів. У неї немає ґнота! Свого роду метафора її кар’єри. Нічого не світиться», — написав Лорен.

Команда Меган Маркл ніяк не відреагувала на цей інцидент. У Instagram свого бренду Меган продовжує рекламувати свою продукцію зі святкової колекції.