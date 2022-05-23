Подарунок для друга України: Борис Джонсон носитиме вишиванку від дизайнерки Юлії Магдич

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прем'єр-міністр Великої Британії показав себе справжнім другом нашої країни. Щоб віддячити Джонсону за його роботу та солідарність, українське посольство зробило йому особливий подарунок.
Посольство України зробило несподіваний подарунок прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону – подарувало українську вишиванку від дизайнерки Юлії Магдич. Український національний одяг уже передали британському прем'єру, про що посольство повідомило у Twitter.
"На честь Дня вишиванки ми подарували Борису Джонсону вишиванку, створену відомою українською дизайнеркою Юлією Магдич", — йдеться у повідомленні посольства.
Під публікацією посольства прем'єр Джонсон особисто написав слова подяки.
"Дякую за цю честь. Слава Україні", — написав Джонсон.
Thank you for this honour. Slava Україна.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 20, 2022
Юлія Магдич також зазначила, що для неї було величезною честю створити вишиванку для друга України.
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