Подарунок для друга України: Борис Джонсон носитиме вишиванку від дизайнерки Юлії Магдич

Подарунок для друга України: Борис Джонсон носитиме вишиванку від дизайнерки Юлії Магдич

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прем'єр-міністр Великої Британії показав себе справжнім другом нашої країни. Щоб віддячити Джонсону за його роботу та солідарність, українське посольство зробило йому особливий подарунок.

Посольство України зробило несподіваний подарунок прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону – подарувало українську вишиванку від дизайнерки Юлії Магдич. Український національний одяг уже передали британському прем'єру, про що посольство повідомило у Twitter.

"На честь Дня вишиванки ми подарували Борису Джонсону вишиванку, створену відомою українською дизайнеркою Юлією Магдич", — йдеться у повідомленні посольства.

Під публікацією посольства прем'єр Джонсон особисто написав слова подяки.

"Дякую за цю честь. Слава Україні", — написав Джонсон.

Thank you for this honour. Slava Україна. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 20, 2022

Юлія Магдич також зазначила, що для неї було величезною честю створити вишиванку для друга України.

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