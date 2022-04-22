Подарунок для королеви: на честь Єлизавети ІІ випустили ексклюзивну Барбі

Вчора королева Єлизавета ІІ відсвяткувала 96-річчя.
Палац ділився новим знімком монархині, на якому вона зображена в компанії двох прекрасних білих поні.
Також відомо, що монархиня була "увічнена" у вигляді ляльки Барбі. Барбі королеви Єлизавети II надійшла у продаж якраз у день народження монархині – 21 квітня. Вартість ляльки – 94,99 фунтів стерлінгів.
The Queen has been immortalised as a £94.99 Barbie doll.— Rebecca English (@RE_DailyMail) April 20, 2022
Він з'явиться, щоб бути зроблений з Barbie's (in)famous model proportions, opposed to her own 5' 3''
Але це спорт її рокових господарів ордерів, мініатюрні статуї її матусі і хлопчика, плюс її вихваляння tiara pic.twitter.com/08uxrLVLsL
Фотографією в соцмережах такої ляльки поділилася королівська кореспондентка Ребекка Інгліш. Лялька одягнена в розкішну білу сукню та весільну тіару, а на грудях у неї ордена королівської сім'ї – рожева стрічка на ляльці імітує стрічку, подаровану королеві її батьком Георгом VI, а блідо-блакитна – стрічку її діда Георга V.
Лялька є частиною колекції Barbie's Tribute, яка була запущена минулого року і з'явиться у продажу в Harrods, Hamleys, Selfridges, John Lewis та на Amazon. Вона буде представлена в коробці, зроблоній у стилі Букінгемського палацу, що складається з тривимірної декоративної штампованої рамки та внутрішньої панелі, що зображає трон та червону килимову доріжку тронного залу.
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