Подарунок для королеви: на честь Єлизавети ІІ випустили ексклюзивну Барбі

The Queen has been immortalised as a £94.99 Barbie doll.

Він з'явиться, щоб бути зроблений з Barbie's (in)famous model proportions, opposed to her own 5' 3''

Але це спорт її рокових господарів ордерів, мініатюрні статуї її матусі і хлопчика, плюс її вихваляння tiara pic.twitter.com/08uxrLVLsL