Подарунок для королеви: на честь Єлизавети ІІ випустили ексклюзивну Барбі

Вчора королева Єлизавета ІІ відсвяткувала 96-річчя.

Палац ділився новим знімком монархині, на якому вона зображена в компанії двох прекрасних білих поні.

Також відомо, що монархиня була "увічнена" у вигляді ляльки Барбі. Барбі королеви Єлизавети II надійшла у продаж якраз у день народження монархині – 21 квітня. Вартість ляльки – 94,99 фунтів стерлінгів.

The Queen has been immortalised as a £94.99 Barbie doll.

Він з'явиться, щоб бути зроблений з Barbie's (in)famous model proportions, opposed to her own 5' 3''

Але це спорт її рокових господарів ордерів, мініатюрні статуї її матусі і хлопчика, плюс її вихваляння tiara pic.twitter.com/08uxrLVLsL — Rebecca English (@RE_DailyMail) April 20, 2022

Фотографією в соцмережах такої ляльки поділилася королівська кореспондентка Ребекка Інгліш. Лялька одягнена в розкішну білу сукню та весільну тіару, а на грудях у неї ордена королівської сім'ї – рожева стрічка на ляльці імітує стрічку, подаровану королеві її батьком Георгом VI, а блідо-блакитна – стрічку її діда Георга V.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Лялька є частиною колекції Barbie's Tribute, яка була запущена минулого року і з'явиться у продажу в Harrods, Hamleys, Selfridges, John Lewis та на Amazon. Вона буде представлена в коробці, зроблоній у стилі Букінгемського палацу, що складається з тривимірної декоративної штампованої рамки та внутрішньої панелі, що зображає трон та червону килимову доріжку тронного залу.

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