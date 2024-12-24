Подарунок для королеви: як Кейт Міддлтон одного разу здивувала Єлизавету II на Різдво

Своє перше Різдво з королівською родиною принцеса Кейт провела 2011 року через вісім місяців після їхнього весілля з принцом Вільямом.

Щороку члени королівської родини збираються у резиденції Сандрінгем у Норфолку, щоб провести там свята та відвідати службу у церкві Святої Марії Магдалини.

Як і багатьом молодятам, Кейт довелося зіткнутися зі складним вибором подарунків для своїх нових родичів, включаючи покійну королеву Єлизавету II. Міддлтон зупинила свій вибір на продуманому подарунку, натхненному її власними бабусею та дідусем.

Принцеса Кейт та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У документальному фільмі ITV, присвяченому 90-річчю покійної королеви 2016 року, Кейт розповіла про свою домашню традицію, пише Daily Mail.

"Я пам'ятаю, як вперше опинилася в Сандрінгемі на Різдво. І я турбувалася, що подарувати королеві на Різдво. Я думала: "Боже, що ж мені їй подарувати? Я подумала: "Я приготую їй щось". Що могло закінчитися дуже неправильно. Але я вирішила приготувати чатні (щось на кшталт варення) за рецептом моєї бабусі".

Покійна монархиня, схоже, оцінила подарунок, оскільки Кейт розповіла, що наступного дня він уже стояв на столі.

Принцеса Кейт та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Кейт додала: "Я трохи хвилювалася з цього приводу, але наступного дня помітила, що він на столі. Я думаю, що такий простий жест вплинув на мене", — згадувала Кейт.

Нагадаємо, раніше ми писали, як принцеса Діана осоромилася з подарунком на своє перше Різдво з королівською родиною.

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