Суспільство
202
1 хв

Подарунок королеви Єлизавети II: який вигляд має будинок, від якого відмовилися принцеси Беатріс та Євгенія

Сестри Йоркські отримали у подарунок від своєї бабусі, нині покійної королеви Єлизавети II, будинок у графстві Суррей.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеси Євгенія та Беатріс

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Getty Images

1997 року сестри Беатріс і Євгенія отримали в дар нерухомість від своєї бабусі, королеви Єлизавети II. Маєток Бірч-Голл у графстві Суррей вартістю 1,5 мільйона фунтів стерлінгів було запропоновано дочкам Ендрю та його колишньої дружини Сари Фергюсон.

Цей семиспальний маєток, внесений до списку пам’яток архітектури II категорії, був придбаний піклувальниками, що діяли від імені королеви, але принцеси так і не переїхали до нього.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Як пише журнал Hello! у той час повідомлялося, що їхня мати Сара Фергюсон побоювалася, що не зможе дозволити собі утримувати будинок і оплачувати поточні витрати. Після того як Беатріс і Євгенія ввічливо відмовилися від подарунка бабусі, будинок був проданий 1999 року і згодом зазнав реконструкції. А 2016 року його знову було виставлено на продаж за 4,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Маєток Бірч-Голл / © Getty Images

Маєток Бірч-Голл / © Getty Images

Експерти з нерухомості кажуть, що цей будинок, один із найкращих сільських будинків у північному Сурреї, і таких будинків на ринку не так уже й багато. У ньому високі стелі та панорамні вікна, є басейн і тенісний корт.

Маєток Бірч-Голл / © Getty Images

Маєток Бірч-Голл / © Getty Images

Зрештою Беатріс та Євгенія жили в апартаментах у Сент-Джеймському палаці в Лондоні. А після заміжжя Беатріс переїхала до Котсуолдса, а у принцеси Євгенії та її чоловіка Джека є будинок у Португалії.

