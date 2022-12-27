Подарунок на Різдво: як Меган Маркл здивувала принца Вільяма

У членів британської королівської родини є традиція, за якою вони дарують одне одному на свято всякі приємні дрібниці.

Якось Меган Маркл подарувала принцу Вільяму на Різдво ложку з вигравіруваними на ній словами "злаковий вбивця". Це було 2017 року, найперше Різдво, яке Меган святкувала з королівською сім'єю, перебуваючи ще у статусі нареченої принца Гаррі, пише nypost.com.

Про це розповів Омід Скобі, автор книжки про Меган та Гаррі "У пошуках свободи". У листопаді 2017 року Меган і Гаррі тільки-но оголосили про свої заручини і на Різдво Меган прагнула справити враження на Вільяма, турбуючись про те, що купити майбутньому королю.

Меган хотіла підкреслити своє почуття гумору, тому ложка для Вільяма з тисненням "злаковий вбивця" виявилася дуже доречною. Жарт був з посиланням на те, що на сніданок Уельські зазвичай їдять традиційну вівсянку або пластівці з молоком. Повідомляється, що принц Вільям був захоплений жартівливим подарунком Меган Маркл.

Меган Маркл із членами королівської родини / Фото: Associated Press

Нагадаємо, одного разу на Різдво мама Вільяма — принцеса Діана — осоромилася перед королевою та родичами. Вона не знала, що прийнято дарувати не дорогі подарунки та купила всім щось дуже особливе.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Читайте також: