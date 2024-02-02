Подарунок на заручини: що королева Летиція піднесла цього дня своєму майбутньому чоловікові королю Філіпу VI

Минулого року королева Летиція та король Філіп VI відсвяткували двадцятиріччя від дня заручин.
Батьки принца Астурійського Феліпе хотіли зісватати його з однією з європейських принцес (придивлялися до шведської кронпринцеси Вікторії), але коли принцові виповнилося 30 років, він раптом заявив, що неабияк втомився від того, що йому постійно намагаються знайти наречену. І повідомив своїм батькам – королю Хуан Карлосу та королеві Софії, що одружується тільки з жінкою, яку покохає усім серцем, і не важливо, якої крові вона буде. А незабаром він познайомився із журналісткою Летицією Ортіс.
Історію їхнього кохання ми якось уже розповідали. 1 листопада 2003 року абсолютно несподівано для всіх королівський палац оголосив про заручини принца Астурійського Феліпе і журналістки Летиції Ортіс Рокасолано. 6 листопада 2003 року о 12:30 дня відбулися урочисті заручини перед пресою та фотографами.
На честь цього майбутня королева отримала від свого нареченого каблучку з білого золота, посипану діамантами, яку вже давно не носить і ми розповідали чому.
А принцу Феліпе Летиція піднесла сапфірові запонки. Коли пара позувала перед пресою, Феліпе показав аксесуар, і фотографи могли його сфотографувати.
Одружилася пара 22 травня 2004 року в мадридському кафедральному соборі Санта-Марія-ла-Реаль-де-ла-Альмудена.
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