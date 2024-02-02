Подарунок на заручини: що королева Летиція піднесла цього дня своєму майбутньому чоловікові королю Філіпу VI

Батьки принца Астурійського Феліпе хотіли зісватати його з однією з європейських принцес (придивлялися до шведської кронпринцеси Вікторії), але коли принцові виповнилося 30 років, він раптом заявив, що неабияк втомився від того, що йому постійно намагаються знайти наречену. І повідомив своїм батькам – королю Хуан Карлосу та королеві Софії, що одружується тільки з жінкою, яку покохає усім серцем, і не важливо, якої крові вона буде. А незабаром він познайомився із журналісткою Летицією Ортіс.

Заручини Летиції Ортіс та принца Феліпе / Фото: Getty Images

Історію їхнього кохання ми якось уже розповідали. 1 листопада 2003 року абсолютно несподівано для всіх королівський палац оголосив про заручини принца Астурійського Феліпе і журналістки Летиції Ортіс Рокасолано. 6 листопада 2003 року о 12:30 дня відбулися урочисті заручини перед пресою та фотографами.

Заручини Летиції Ортіс та принца Феліпе / Фото: Getty Images

На честь цього майбутня королева отримала від свого нареченого каблучку з білого золота, посипану діамантами, яку вже давно не носить і ми розповідали чому.

А принцу Феліпе Летиція піднесла сапфірові запонки. Коли пара позувала перед пресою, Феліпе показав аксесуар, і фотографи могли його сфотографувати.

Принц Феліпе показує подарунок на заручини від своєї нареченої Летіції Ортіс / Фото: Getty Images

Одружилася пара 22 травня 2004 року в мадридському кафедральному соборі Санта-Марія-ла-Реаль-де-ла-Альмудена.

Весілля Летиції Ортіс та принца Феліпе 2004 року / Фото: Associated Press

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