Подарунок від Гаррі: Меган Маркл носить схожу каблучку, як у принцеси Кейт, але набагато дорожчу

У герцогині Сассекської є схожа "каблучка вічності", як і у принцеси Уельської Кетрін. Ось тільки вартість цієї прикраси набагато вища.

Фахівці з діамантів зі Steven Stone уважно вивчили сентиментальну каблучку Меган Маркл, яку вона отримала на честь першої річниці весілля з принцом Гаррі, і розповіли цікаві факти про прикрасу.

Каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

Каблучка вічності, що сягає своїм корінням в Стародавній Єгипет, протягом багатьох років уособлювала нескінченне кохання. Прикраса Меган Маркл коштує близько 80 тисяч фунтів стерлінгів (близько 100 тисяч доларів). Вона досить мінімалістичного дизайну, усипана дрібними діамантами. Вперше герцогиня Сассекська з'явилася з нею на публіці під час Trooping the Color 2019 року і, безумовно, привернула увагу королівських шанувальників.

Каблучка принцеси Уельської / Фото: Getty Images

У принцеси Кейт теж є "каблучка вічності", її принц Вільям подарував їй 2013 року після народження їхнього первістка принца Джорджа. Але вона має скромніший ніж у Меган вигляд. Вартість каблучки Кейт від бренду Annoushka дуже демократична за королівськими мірками і становить лише 1500 фунтів стерлінгів (1900 доларів), вона створена з 18-каратного білого золота з полірованою обробкою та інкрустована вручну діамантами вагою 0,23 карати. Це непідвладне часу прикраса випромінює повсякденну елегантність.

Кейт та Меган / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не так із заручною каблучкою Меган Маркл.

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