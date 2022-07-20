Подарунок від принца Чарльза: який вигляд має кольє, яке герцогиня Корнуольська носить найчастіше

Герцогиня Корнуольська Камілла нещодавно відсвяткувала 75-річчя, а зараз разом із чоловіком Чарльзом перебуває в турі графствами Девон і Корнуолл. У повсякденному житті Камілла віддає перевагу простим прикрасами – тонким золотим ланцюжкам з підвісками та браслетам, але для світських заходів вибирає витонченіші вироби.

Одним із улюблених у ювелірній скриньці герцогині є перлинний чокер із брошкою з рожевого топазу в комплект з яким входять і сережки з рожевим топазом. Ці прикраси герцогиня Камілла носила з перших років після весілля з принцом Чарльзом і з'являлася на публіці в них досить часто.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Ця застібка чокера колись була брошкою, поки 2000 року принц Чарльз не придбав прикрасу на аукціоні Sotherby's майже за 30 тисяч доларів. Прикрасу він подарував дружині, але спочатку вона була перероблена в застібку для чокера.

Можливо саме через те, що брошку придбав її чоловік, для Камілли вона має особливе значення.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Цю улюблену прикрасу герцогиня одягає на різні урочисті заходи: День підв'язки, скачки в Аскоті або, наприклад, на королівські весілля. Іноді Камілла носить чокер разом із тіарою, зазвичай це відбувається на державних банкетах.

Королева Летиція та герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Більше про улюблені прикраси герцогині Корнуольської ми розповідали у цьому матеріалі.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

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