Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Подарунок від принца Чарльза: який вигляд має кольє, яке герцогиня Корнуольська носить найчастіше

Дата публікації
Перегляди
251
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Подарунок від принца Чарльза: який вигляд має кольє, яке герцогиня Корнуольська носить найчастіше

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Герцогиня Корнуольська Камілла нещодавно відсвяткувала 75-річчя, а зараз разом із чоловіком Чарльзом перебуває в турі графствами Девон і Корнуолл. У повсякденному житті Камілла віддає перевагу простим прикрасами – тонким золотим ланцюжкам з підвісками та браслетам, але для світських заходів вибирає витонченіші вироби.

Одним із улюблених у ювелірній скриньці герцогині є перлинний чокер із брошкою з рожевого топазу в комплект з яким входять і сережки з рожевим топазом. Ці прикраси герцогиня Камілла носила з перших років після весілля з принцом Чарльзом і з'являлася на публіці в них досить часто.

Герцогиня Корнуольська / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Ця застібка чокера колись була брошкою, поки 2000 року принц Чарльз не придбав прикрасу на аукціоні Sotherby's майже за 30 тисяч доларів. Прикрасу він подарував дружині, але спочатку вона була перероблена в застібку для чокера.

Можливо саме через те, що брошку придбав її чоловік, для Камілли вона має особливе значення.

Герцогиня Корнуольська / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Цю улюблену прикрасу герцогиня одягає на різні урочисті заходи: День підв'язки, скачки в Аскоті або, наприклад, на королівські весілля. Іноді Камілла носить чокер разом із тіарою, зазвичай це відбувається на державних банкетах.

Королева Летиція та герцогиня Корнуольська / © Getty Images
Королева Летиція та герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Більше про улюблені прикраси герцогині Корнуольської ми розповідали у цьому матеріалі.

Герцогиня Корнуольська / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Читайте також:

Наступна публікація