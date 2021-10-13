Подарунок від принца Гаррі: розкритий таємний сенс каблучки Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган дуже любить прикраси і може похизуватися не маленькою колекцією ювелірних виробів.

Якось ми розглядали її ювелірну скриньку детальніше в нашому матеріалі. Але сьогодні хочемо зупинитися на прикрасі, яку їй подарував чоловік принц Гаррі. Це "каблучка нескінченності" або "каблучка доріжка" — подарунок на другу річницю від дня весілля.

Меган оновила свою обручку від принца Гаррі через 18 місяців після того, як герцог Сассекський освідчився їй 2017 року. Пізніше Гаррі подарував коханій ще одну каблучку, яка містить у собі прихований сенс.

каблучка герцогині Сассекської / Getty Images

У королівській біографії Finding Freedom автори Омід Скобі і Керолін Дюран показали, що "каблучка нескінченності" вклює в себе камені Меган, Гаррі і їхнього сина Арчі (перидот (його ще називають хризоліт), смарагд і сапфір). За словами експертів з ювелірних прикрас Стівена Стоуна і експертки з лікування кристалами Анджели Річардсон, ці камені також корисні для здоров'я, пише Hello!.

Герцогиня Сассекська Меган / Getty Images

Перидот — камінь, який на думку експертів, може допомогти у разі астми, полегшити хвороби очей, шлунка, щитовидної залози і печінки. Смарагд — камінь, який вважається, що допомагає підняти настрій, вилікувати безсоння і очистити кров від токсинів. А сапфір — зміцнює вас в боротьбі з тривогою, стресом, депресією і безсонням. Ходять чутки, що Меган розглядає можливість додати перла як камінь її дочки Лілібет, народженої в червні 2021 року. Експерти кажуть, що цей камінь допомагає поліпшити сон.

каблучка герцогині Сассекської / Getty Images

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