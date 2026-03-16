Суспільство
99
1 хв

Подарунок від принца Вільяма: принцеса Кейт носить бюджетні сережки за 130 доларів

Нещодавно принцеса Уельська відвідала Лестер, де побувала в індуїстському храмі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Кетрін мала чудовий вигляд в пальті міді від Chris Kerr і під ним була в сукні з плісированим подолом від Ralph Lauren, доповнивши образ замшевими туфлями-човниками на підборах і таким самим прямокутним клатчем.

Цей красивий весняний образ принцеса Уельська доповнила тоді вельми бюджетними сережками від бренду Sezane вартістю лише 130 доларів.

Відомо, що ці сережки Кетрін подарував на Різдво її чоловік, принц Вільям. Зазначимо, що Кейт має не одні сережки від цього улюбленого принцесою бренду.

На кінних перегонах в Аскоті влітку 2023 вона вже з'являлася в прикрасах Sezane, які були також дуже бюджетними і добре поєднували з її червоною сукнею від Alexander McQueen.

