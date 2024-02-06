Подарунок від свекра: королева Летиція вийшла у світ у прикрасі, якій вже 20 років

Минулого тижня іспанська королева Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідували дипломатичний прийом у палаці Сарсуела у Мадриді.

На ньому королева з'явилася в елегантній синій сукні з тафти в підлогу з пишною спідницею та поясом на талії. А також одягла прикраси, подаровані їй на честь заручин її тестем – екскоролем Іспанії Хуан Карлосом I.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Комплект складається з сережок та кольє із сапфірами. Його вперше Летиція одягла 2003 року, незабаром після заручин зі спадкоємцем принцем Астурійським Феліпе.

Цю прикрасу дружина монарха чомусь носить дуже рідко. З синьою сукнею кольє гармонує просто чудово.

La reina Letizia con el collar de zafiros regalo de los suegros 20 años después de estrenarlo. Toda la info en https://t.co/aypzDTwWbi pic.twitter.com/0PIWDV7ZvP — Nuria Tiburcio (@nuriatiburcio) January 31, 2024

Зазначимо, що на цьому ж заході із сапфіровим браслетом Летиції сталася неприємність, але треба віддати належне королеві вона відреагувала блискавично.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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