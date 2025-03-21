Подарунок від українців: принц Вільям зворушився від сувеніру, який йому вручили в Естонії

Під час зупинки в The Freedom School, яка була заснована Міністерством освіти і науки Естонії у травні 2022 року у відповідь на війну в Україні, принцу Вільяму подарували "браслет дружби", зроблений учнями, які там навчаються. Цей браслет виконаний у синьо-жовтому кольорі. І ось що сказав Вільям, коли одержав такий подарунок.

"Моя дочка, ймовірно, спробує пізніше відібрати його у мене. Їй подобаються ці "браслети дружби"", — сказав принц Уельський, коли йому одягали браслет на зап'ястя.

На Freedom School в Estònia Prince of Wales говорять про основу і резолюції українських людей — і прийде friendship band в blue and yellow which he says Princess Charlotte є likely to steal pic.twitter.com/waqMLz7P — Rebecca English (@RE_DailyMail) Березень 20, 2025

"Дякую, мені подобаються українські кольори. Дякую, це дуже мило", — додав він у відео, опублікованому на X королівською репортеркою Ребеккою Інгліш.

Нагадаємо, про "браслети дружби", які обожнює дочка Уельський – принцеса Шарлотта – широко стало відомо після концерту Тейлор Свіфт, який принц відвідав разом зі старшими дітьми. Від того часу Лотті часто з'являлася на публіці з таким аксесуаром на зап'ясті.

Принц Вільям / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям завжди носить браслети, які плете для нього дочка і не раз з'являвся на заходах з подібними.

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