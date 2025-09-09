ТСН у соціальних мережах

802
1 хв

Подарунок з України: принц Гаррі приїхав до Лондона з особливим аксесуаром на руці

Принца Гаррі було помічено з одним особливим аксесуаром на зап’ясті.

Ольга Кузьменко
Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

Під час візиту герцога Сассекського до Львова минулої весни йому подарували браслет Superhumans — організації, яку тоді принц відвідував.

Принц Гаррі та Ольга Руднєва у Львові

Принц Гаррі та Ольга Руднєва у Львові

Це центр реабілітації, де надають допомогу та лікування пораненим та постраждалим від війни Росії проти України військовим та цивільним особам. Тоді, під час цього візиту Гаррі, генеральна директорка Superhumans Ольга Руднєва вручила йому цей браслет як подарунок.

Як бачимо, Гаррі продовжує його носити, з’явившись із аксесуаром на зап’ясті вчора на церемонії WellChild Awards у Лондоні.

Принц Гаррі в Лондоні (браслет у центрі) / © Associated Press

Принц Гаррі в Лондоні (браслет у центрі) / © Associated Press

Нагадаємо, герцог Сассекський говорив, що враження від відвідування України (а він побував тут уперше) у нього залишилися найкращі. І обіцяв ще повернутись.

Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

802
