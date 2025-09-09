- Дата публікації
Подарунок з України: принц Гаррі приїхав до Лондона з особливим аксесуаром на руці
Принца Гаррі було помічено з одним особливим аксесуаром на зап’ясті.
Під час візиту герцога Сассекського до Львова минулої весни йому подарували браслет Superhumans — організації, яку тоді принц відвідував.
Це центр реабілітації, де надають допомогу та лікування пораненим та постраждалим від війни Росії проти України військовим та цивільним особам. Тоді, під час цього візиту Гаррі, генеральна директорка Superhumans Ольга Руднєва вручила йому цей браслет як подарунок.
Як бачимо, Гаррі продовжує його носити, з’явившись із аксесуаром на зап’ясті вчора на церемонії WellChild Awards у Лондоні.
Нагадаємо, герцог Сассекський говорив, що враження від відвідування України (а він побував тут уперше) у нього залишилися найкращі. І обіцяв ще повернутись.