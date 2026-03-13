ТСН у соціальних мережах

Сюрприз зі змістом: принц Філіп подарував своїй онучці принцесі Євгенії щось особливе на її весілля

Принцеса Євгенія Йоркська вийшла заміж 2018 року за Джека Бруксбенка. Через багато років після їхнього весілля стало відомо про один подарунок, який вона отримала на весілля і який має для неї особливе значення.

Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Associated Press

Принцеса вийшла заміж у каплиці Святого Георгія у Віндзорі та її весільна церемонія з британським бізнесменом Джеком Бруксбенком обійшлася платникам податків у 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Напевно, принцеса та її чоловік отримали величезну кількість подарунків з усього світу, але журнал Hello! повідомив про один, який став для Євгенії особливо сентиментальним.

Принц Філіп та принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images

Принц Філіп та принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images

Принцеса Євгенія отримала від свого діда, принца Філіпа, написаного власноруч букету квітів. На жаль, фотографії цієї картини немає, але в документальному фільмі BBC One 2021 року, розповідаючи про картину, Євгенія сказала: «Вона була така прекрасна, тепер вона стоїть у мене вдома в Лондоні, і я так пишаюся нею, розумієте?».

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / © Getty Images

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / © Getty Images

Такий подарунок для онуки принц Філіп, мабуть, обрав не випадково, бо принцеса працює директоркою однієї з лондонських мистецьких галерей і дуже любить мистецтво.

