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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
156
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1 хв

Подає приклад: король Чарльз допомагав волонтерам прибирати на пляжі

Король Чарльз турбується про навколишнє середовище та продемонстрував це на особистому прикладі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Getty Images

76-річний монарх приєднався до громадської акції прибирання пляжу вздовж узбережжя Діла, у графстві Кент. Хоча король і не був одягнений у звичні пляжні шорти та ляпанці, а одягнувся у світлий пісочний костюм, сорочку та краватку, він прогулявся пляжем, збираючи сміття. На обличчі короля були сонцезахисні окуляри — рідкісний аксесуар королівських осіб і раніше ми розповідали причину цього.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Більшу частину прибирання король використовував спеціальний ціпок для збору сміття, а також був зображений, коли нахилився, щоб підняти викинуту пластикову пляшку і покласти її до смітника, який тримав поруч з ним волонтер.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Нагадаємо, під час цього візиту монарх також відвідав замок Волмер, який був збудований Генріхом VIII як порт у 1539–1540 роках для захисту англійців від можливого вторгнення католицької Європи.

Поїздка монарха до приморського міста відбулася після напруженого тижня, протягом якого він приймав президента Франції Еммануеля Макрона та його дружину в межах державного візиту Франції до Великоъ Британії.

Еммануель Макрон, король Чарльз, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

Еммануель Макрон, король Чарльз, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

Тим часом королева Камілла побувала на святкування 50-річчя Фонду спільноти Вілтшира та Свіндона в маєтку Манор-Фарм у Калні.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

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