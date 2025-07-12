Подає приклад: король Чарльз допомагав волонтерам прибирати на пляжі

Король Чарльз III / © Getty Images

Реклама

76-річний монарх приєднався до громадської акції прибирання пляжу вздовж узбережжя Діла, у графстві Кент. Хоча король і не був одягнений у звичні пляжні шорти та ляпанці, а одягнувся у світлий пісочний костюм, сорочку та краватку, він прогулявся пляжем, збираючи сміття. На обличчі короля були сонцезахисні окуляри — рідкісний аксесуар королівських осіб і раніше ми розповідали причину цього.

Король Чарльз III / © Getty Images

Більшу частину прибирання король використовував спеціальний ціпок для збору сміття, а також був зображений, коли нахилився, щоб підняти викинуту пластикову пляшку і покласти її до смітника, який тримав поруч з ним волонтер.

Король Чарльз III / © Getty Images

Нагадаємо, під час цього візиту монарх також відвідав замок Волмер, який був збудований Генріхом VIII як порт у 1539–1540 роках для захисту англійців від можливого вторгнення католицької Європи.

Реклама

Поїздка монарха до приморського міста відбулася після напруженого тижня, протягом якого він приймав президента Франції Еммануеля Макрона та його дружину в межах державного візиту Франції до Великоъ Британії.

Еммануель Макрон, король Чарльз, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

Тим часом королева Камілла побувала на святкування 50-річчя Фонду спільноти Вілтшира та Свіндона в маєтку Манор-Фарм у Калні.

Королева Камілла / © Getty Images