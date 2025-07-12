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Подає приклад: король Чарльз допомагав волонтерам прибирати на пляжі
Король Чарльз турбується про навколишнє середовище та продемонстрував це на особистому прикладі.
76-річний монарх приєднався до громадської акції прибирання пляжу вздовж узбережжя Діла, у графстві Кент. Хоча король і не був одягнений у звичні пляжні шорти та ляпанці, а одягнувся у світлий пісочний костюм, сорочку та краватку, він прогулявся пляжем, збираючи сміття. На обличчі короля були сонцезахисні окуляри — рідкісний аксесуар королівських осіб і раніше ми розповідали причину цього.
Більшу частину прибирання король використовував спеціальний ціпок для збору сміття, а також був зображений, коли нахилився, щоб підняти викинуту пластикову пляшку і покласти її до смітника, який тримав поруч з ним волонтер.
Нагадаємо, під час цього візиту монарх також відвідав замок Волмер, який був збудований Генріхом VIII як порт у 1539–1540 роках для захисту англійців від можливого вторгнення католицької Європи.
Поїздка монарха до приморського міста відбулася після напруженого тижня, протягом якого він приймав президента Франції Еммануеля Макрона та його дружину в межах державного візиту Франції до Великоъ Британії.
Тим часом королева Камілла побувала на святкування 50-річчя Фонду спільноти Вілтшира та Свіндона в маєтку Манор-Фарм у Калні.