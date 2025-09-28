- Дата публікації
Подібність неймовірна: золота сукня принцеси Кейт для бенкету нагадала її інше культове вбрання
Минулого тижня принцеса Уельська продемонструвала новий неймовірний образ на бенкеті у Віндзорському замку, який багатьом нагадав найкультовішу її сукню.
Принцеса Кейт з’явилася на бенкеті на честь візиту президента США Дональда Трампа у золотій сукні з мереживом Phillipa Lepley.
Це було довге вечірнє пальто, розшите вручну золотим мереживом шантильї, одягнене поверх шовкової сукні, до неї Кейт підібрала атласний клатч кольору слонової кістки з оздобленням з перлів Anya Hindmarch і золоті туфлі-човники Aquazzura.
Це вбрання принцеси нагадало багатьом її весільну сукню від Alexander McQueen, яку вона одягла у квітні 2011 року. Воно було кольору слонової кістки, пошито з атласу та мережива, зі шлейфом 2,7 метра. Загальна вартість весільного вбрання Кейт становила близько 350 тисяч доларів.
Весільна сукня Кейт мала схожі довгі мереживні рукави і високо піднімалася на шиї, як і золота сукня, вибрана принцесою для державного бенкету.
До речі, британська модельєрка Філіпа Леплі, яка пошила цю сукню для Кейт, відома дизайнерка весільних та вечірніх суконь від кутюр. Цілком логічно, що бенкетна сукня принцеси Уельської чимось нагадує її весільне вбрання.