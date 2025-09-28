Подібність неймовірна: золота сукня принцеси Кейт для бенкету нагадала її інше культове вбрання

Принцеса Уельська Кейт і Принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт з’явилася на бенкеті на честь візиту президента США Дональда Трампа у золотій сукні з мереживом Phillipa Lepley.

Це було довге вечірнє пальто, розшите вручну золотим мереживом шантильї, одягнене поверх шовкової сукні, до неї Кейт підібрала атласний клатч кольору слонової кістки з оздобленням з перлів Anya Hindmarch і золоті туфлі-човники Aquazzura.

Принц Вільям і принцеса Кейт на бенкеті у Віндзорському замку, вересень 2025 року / © Getty Images

Це вбрання принцеси нагадало багатьом її весільну сукню від Alexander McQueen, яку вона одягла у квітні 2011 року. Воно було кольору слонової кістки, пошито з атласу та мережива, зі шлейфом 2,7 метра. Загальна вартість весільного вбрання Кейт становила близько 350 тисяч доларів.

Принц Вільям і принцеса Кейт у день їхнього весілля, квітень 2011 року / © Associated Press

Весільна сукня Кейт мала схожі довгі мереживні рукави і високо піднімалася на шиї, як і золота сукня, вибрана принцесою для державного бенкету.

Принцеса Кейт у день їхнього весілля з принцом Вільямом, квітень 2011 року / © Associated Press

До речі, британська модельєрка Філіпа Леплі, яка пошила цю сукню для Кейт, відома дизайнерка весільних та вечірніх суконь від кутюр. Цілком логічно, що бенкетна сукня принцеси Уельської чимось нагадує її весільне вбрання.