Поділилася одкровенням: принцеса Беатріс зробила заяву, що шокує, про свою юність

У юні роки принцеса Йоркська була не така струнка, як сьогодні і її часто критикувалм в пресі.

Принцеса Беатріс разом зі своєю сестрою Євгенією та їхньою матір'ю Сарою, герцогинею Йоркською, всі зіткнулися з суспільною увагою через свою вагу. Беатріс відкрито обговорювала тиск дорослішання у центрі уваги.

У подкасті Palace Confidential Ребекка Інгліш, королівська редакторка Daily Mail, розповіла про зворушливий епізод, у якому Беатріс відверто розповіла про вплив цієї критики.

Принцеса Беатріс та принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

"У той час її багато критикували через її вагу на публіці, і вона говорила мені про це і про те, як це її мучило. Це було важко і це не можна недооцінювати", — розповіла Ребекка, пише express.co.uk

В інтерв'ю Variety Беатріс розповіла про те, як їй вдалося перетворити негаразди на силу, розмірковуючи про свій шлях боротьби з негативними зауваженнями про її зовнішність та одяг.

"Мій досвід був пов'язаний з тим, як я росла і жила дуже публічним життям і жила в надмірно відкритому середовищі.

Принцеса Беатріс у дитинстві / Фото: Getty Images

Фігура Беатріс почала помітно змінюватися 2010 року, коли вона готувалася до Лондонського марафону. Вона організувала фітнес-режим, щоб підтримувати свій здоровий спосіб життя, який включає в себе вправи, багато води та багато фруктів та овочів. Вона також має фітнес-тренерку, який допомагає принцесі підтримувати форму.

"Ми тренуємося за будь-якої погоди, і вона ніколи не скасовує тренування — вона дуже цілеспрямована", — каже тренерка принцеси.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

На початку цього року Беатріс стала мамою вдруге. Вона дуже швидко повернулася до своєї допологової форми. А її стиль з моменту заміжжя 2020 року зазнав грандіозних змін.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Читайте також: