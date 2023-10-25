Поділилася враженням: Келлі Роуленд висловилася про те, яка насправді Меган Маркл

Герцогиня Сассекська зустрілася з Роуленд на концерті Бейонсе на стадіоні SoFi в Інглвуді.

Меган є шанувальницею творчості Бейонсе, а Келлі – колишня її колега та ексучасниця гурту Destiny's Child, дуже популярного в 90-х.

Келлі поділилася з журналістами своїми враженнями від першої зустрічі з Меган. "Було просто приємно бути там з іншими чудовими жінками і мати можливість просто поговорити. Меган дуже приземлена, крута й тепла, і поводиться по-королівськи. Я не знаю, що люди очікують побачити чи дізнатися, але вона є дуже справжньою", — заявила Роуленд, пише Hello!

Керрі Вашингтон, Келлі Роуленд та Меган Маркл / Фото: Getty Images

У Британії ж герцогиню Сассекську часто називали зарозумілою. А стосунки з принцесою Уельською Кейт у Меган не склалися буквально від першого дня її перебування у королівській родині.

Але бачимо, голлівудський бомонд думає зовсім інакше. Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що подруга королеви Єлизавети II назвала головну помилку, якої Меган Маркл припустилася в королівській родині.

Меган, герцогиня Сассекська та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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