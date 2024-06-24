Поділилися фото: Сара Йоркська з дочкою принцесою Беатріс сходила на весілля друзів

Знімками в Instagram поділилася не Сара, а акторка Ребел Вілсон, яка також була серед гостей. Вона написала:

Сара Йоркська / Фото: Instagram Ребел Вілсон

"Найбільші привітання моїй найдорожчій подрузі @marissamontgomery, яка вчора вийшла заміж у Chelsea Gardens за красеня @jesseb4444 Ми любимо тебе! Яке розкішне весілля".

На фото Вілсон зазнімкована з подругами та з Сарою Йоркською. А на відео, яке акторка поділилася в блогу, видно і принцесу Беатріс з її чоловіком Едо, донькою Сієнною та сином Крістофером.

(гортайте фото та відео праворуч)

Сара одягнена в синю сукню-пальто і з обідком на голові, у неї розпущене волосся, у вухах лаконічні сережки, а на шиї ланцюжок з медальйоном. Ребел у квітковій сукні-міді з поясом, що підкреслює талію, туфлях-човниках і з розпущеним волоссям.

Нагадаємо, раніше ми показували вам розкішний образ Сари із королівського Аскота.

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