Поділився потаємним: король Чарльз розповів, чому його мати Єлизавета ІІ вирішила провести останні дні у Балморалі

Король Чарльз розповів, чому його мати королева Єлизавета ІІ вирішила провести останні дні у шотландському Балморалі.

Королева Єлизавета померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років у замку Балморал. Тепер король Чарльз розповів, чому його мати обрала це особливе місце у свої останні дні.

Перед її смертю Чарльз та його дружина Камілла провели з монархинею годину наодинці. А дочка Єлизавети — принцеса Анна і священик із сусідньої церкви сиділи біля ліжка королеви в останні хвилини, повідомляє express.co.uk.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Під час нещодавнього візиту до Единбургу, присвяченого 25-річчю шотландського парламенту, король Чарльз розповів про те, яке особливе місце цей регіон посідає в серці його матері-королеви, і з теплотою згадував про нього.

За словами Чарльза, його мати хотіла, щоб цей маєток став місцем, де вона проживе все своє життя, що наочно демонструє важливість Балморалу для неї.

"Моя покійна мати особливо дорожила часом, проведеним у Балморалі, і саме там, у найулюбленішому місці, вона вирішила провести свої останні дні. Наприкінці кожного дня нас усіх поєднує любов до Шотландії", — сказав король.

Замок Балморал / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Єлизавета II щоліта аж до своєї смерті приїжджала до замку Балморал на канікули. Раніше ми розповідали вам цікаві факти про замок Балморал.

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