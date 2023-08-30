Поділився секретом: принц Гаррі розповів, ким хоче стати його син Арчі, коли виросте

Пізніше ці кадри увійшли до нового фільму Гаррі та Меган, який знімав Netflix "Серце нескорених".

Документальний фільм розповідає про залаштунки ігор, історію спортсменів, що змагаються, а також до нього увійшло інтерв'ю з принцом Гаррі, під час якого той обговорює захід, який вперше відбувся 2014 року.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Потім у фільмі герцог Сассекський розповідає трохи про свого сина Арчі, зокрема про те, що під час їхніх розмов Гаррі запитував у чотирирічної дитини, ким він хоче стати, коли виросте.

"Коли я говорю зі своїм сином Арчі про те, ким він хоче стати, коли виросте, він відповідає космонавтом або пілотом. Але я нагадую йому про те, що не важливо, ким ти хочеш стати, коли виростеш, головне — твій характер. І ніщо не може зробити мене і його маму ще більш гордими, ніж бачити, що в нього такий характер", — відверто відповів Гаррі, пише Daily Mail.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, цього року Арчі отримав титул принца, а його сестра Лілі стала принцесою. 6 травня хлопчику виповнилося чотири роки, а цього дня відбулася коронація його діда короля Чарльза III.

Читайте також: