Поділився з публікою: король Чарльз розповів, з яким побічним ефектним зіткнувся під час лікування

Під час вчорашнього публічного виходу монарх несподівано розповів про своє лікування, яке все ще триває.

Це сталося під час церемонії передачі посади головнокомандувача армійської авіації принцу Вільяму в Гемпширі. 75-річний король обговорив лікування раку з ветераном британської армії Аароном Мепплбеком і під час бесіди згадав, що під час лікування у нього сталася "втрата смаку", повідомляє The Sun.

Король Чарльз III та принц Вільям / Фото: Getty Images

Мепплбек розповів, що він також зіштовхнувся із цією проблемою після проходження дев'яти курсів хіміотерапії від раку яєчок у лютому минулого року.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Відверта розмова короля про лікування раку відбулася на тлі його нещодавнього повернення до королівських обов'язків після того, як він досяг помітного прогресу в лікуванні після того, як йому поставили діагноз, про який було оголошено 5 лютого.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Говорять, через те, що Чарльз все ще проходить терапію, він вирішив не зустрічатися з молодшим сином принцом Гаррі, коли той приїжджав до Лондона минулого тижня, щоб зайвий раз не нервувати.

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