Поділився з публікою: король Чарльз розповів, з яким побічним ефектним зіткнувся під час лікування

Під час вчорашнього публічного виходу монарх несподівано розповів про своє лікування, яке все ще триває.
Це сталося під час церемонії передачі посади головнокомандувача армійської авіації принцу Вільяму в Гемпширі. 75-річний король обговорив лікування раку з ветераном британської армії Аароном Мепплбеком і під час бесіди згадав, що під час лікування у нього сталася "втрата смаку", повідомляє The Sun.
Мепплбек розповів, що він також зіштовхнувся із цією проблемою після проходження дев'яти курсів хіміотерапії від раку яєчок у лютому минулого року.
Відверта розмова короля про лікування раку відбулася на тлі його нещодавнього повернення до королівських обов'язків після того, як він досяг помітного прогресу в лікуванні після того, як йому поставили діагноз, про який було оголошено 5 лютого.
Говорять, через те, що Чарльз все ще проходить терапію, він вирішив не зустрічатися з молодшим сином принцом Гаррі, коли той приїжджав до Лондона минулого тижня, щоб зайвий раз не нервувати.
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