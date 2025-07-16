Поділилась новим фото: Меган Маркл показала, як любить розслаблятися

Меган Маркл / © Associated Press

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Герцогиня Сассекська поділилася з підписниками своїми враженнями про відпочинок на вихідних, опублікувавши фотографію, на якій вона сидить з чашкою трав’яного чаю поряд зі своєю собакою Мією.

«Літні вечори, м’ятний чай та найприємніша компанія. (Привіт, Міа!)», — написала герцогиня у підписі під знімком, яким вирішила поділитися з публікою.

Меган Маркл і її собака Міа / © instagram.com/aseverofficial

Шанувальники висловили свою любов до Меган та її собаки в соціальних мережах:

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«Навіть Міа відповідає естетиці Меган. Ідеальний дует»

«Міа ніколи не далеко від своєї мами», — пишуть фоловери.

У пості Меган демонструє, як насолоджується трав’яним чаєм і гладить Мію, яка стоїть на задніх лапах та насолоджується увагою.

Від того часу, як Меган Маркл завела аккаунт в Instagram і почала просувати свій бренд, вона все частіше ділиться особистими знімками і часто публікує кадри з пляжу.

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Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial