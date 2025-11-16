ТСН у соціальних мережах

Поділилася лайфгаком: королева Камілла розповіла, як підтримує себе у формі

Дружина короля Чарльза — королева Камілла — розповіла про свої фітнес-звички на прийомі на честь 75-річчя Англійського національного балету у Букінгемському палаці.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність розповіла, як зберігає бадьорість духу у 78 років, і як підтримує себе у формі.

Під час прийому зі співробітниками та танцюристами на честь 75-річчя Англійського національного балету в Букінгемському палаці 12 листопада Камілла зізналася, що сама любить займатися балетом після виступу балерини Санин Лі.

Королева Камілла в Букінгемському палаці / © Associated Press

Королева Камілла в Букінгемському палаці / © Associated Press

Отримавши в подарунок пару пуантів, Камілла пожартувала: «Тренуватимуся в них і примушу інших заздрити. Дякую», — цитує її слова журнал Hello!.

Не секрет, що танці є чудовим способом підтримувати форму і королева Камілла любить танцювати.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

До речі, Камілла — не єдиний член королівської родини, який захоплюється балетом. Дочка принца Вільяма та Кейт, 10-річна принцеса Шарлотта, теж любить балет, як любила її бабуся — принцеса Уельська Діана. У свій час принцеса також відвідувала танцювальні уроки, хоча це її захоплення не підтримував її чоловік Чарльз.

