- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
Поділилася лайфгаком: королева Камілла розповіла, як підтримує себе у формі
Дружина короля Чарльза — королева Камілла — розповіла про свої фітнес-звички на прийомі на честь 75-річчя Англійського національного балету у Букінгемському палаці.
Її Величність розповіла, як зберігає бадьорість духу у 78 років, і як підтримує себе у формі.
Під час прийому зі співробітниками та танцюристами на честь 75-річчя Англійського національного балету в Букінгемському палаці 12 листопада Камілла зізналася, що сама любить займатися балетом після виступу балерини Санин Лі.
Отримавши в подарунок пару пуантів, Камілла пожартувала: «Тренуватимуся в них і примушу інших заздрити. Дякую», — цитує її слова журнал Hello!.
Не секрет, що танці є чудовим способом підтримувати форму і королева Камілла любить танцювати.
До речі, Камілла — не єдиний член королівської родини, який захоплюється балетом. Дочка принца Вільяма та Кейт, 10-річна принцеса Шарлотта, теж любить балет, як любила її бабуся — принцеса Уельська Діана. У свій час принцеса також відвідувала танцювальні уроки, хоча це її захоплення не підтримував її чоловік Чарльз.