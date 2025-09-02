Поділилася милими кадрами: кронпринцеса Вікторія показала, як її сім’я провела літо

Кронпринцеса Вікторія, принц Оскар та кронпринц Даніель / © Getty Images

Майбутня королева поділилася добіркою літніх знімків своєї родини. На фото зображені її чоловік кронпринц Даніель, їхня дочка — 13-річна принцеса Естель та син — 9-річний принц Оскар, а також домашній улюбленець — пес породи кавапу на прізвисько Ріо.

Також на кадрах видно, як Вікторія та її чоловік Даніель здійснювали прогулянки на природі та насолоджувалися кожною миттю теплого літа.

Нагадаємо, що наприкінці серпня спадкова принцеса вже повернулася до роботи. Вона відвідала Фестиваль Балтійського моря у Бервальдхаллені у Стокгольмі. Вона приїхала у смарагдовій сукні без рукавів довжини міді з квітковим принтом та рюшами від Saloniofficial, доповнивши лук клатчем у тон та червоними туфлями-човниками із замші.

