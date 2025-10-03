Поділився цим публічно: принц Вільям зробив відверте зізнання про дружину Кейт і дітей

Принц Вільям / © Associated Press

У новому епізоді шоу принц Уельський, який зазвичай тримає своє особисте життя в таємниці від широкої публіки, заявив:

«Найважливіше в моєму житті — це моя сім’я» і підкреслив, наскільки важливо для нього вирощувати трьох дітей у «щасливій, здоровій та стабільній сім’ї», виносячи уроки зі своєї родини, де він ріс із братом Гаррі.

Принцеса Діана з сином Вільямом і Гаррі / © Getty Images

Розмірковуючи про шлюб своїх батьків — Чарльза та Діани — принц Вільям каже, що розлучення його батьків означало, що його стабільне сімейне життя тривало лише «короткий період». Чарльз і Діана розлучилися 1996 року, коли Вільяму було 14 років. Чотири роки до того вони оголосили про своє розставання і обидвоє дали телевізійні інтерв’ю, в яких зізналися в подружній зраді і розповіли про труднощі у шлюбі.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / © Getty Images

«Я думаю, дуже важливо створити таку атмосферу вдома. Необхідно це тепло, це почуття безпеки, захищеності, любові. Все це має бути, і це, безумовно, було частиною мого дитинства», — каже принц Уельський, — пише express.co.uk.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Говорячи про розрив батьків, він додав: «Це сприймається, як урок, і ти намагаєшся не повторювати помилок своїх батьків. Думаю, ми всі намагаємося це робити, і я просто хочу зробити так, як краще для своїх дітей, але я знаю, що драма та стрес у дитинстві дуже сильно впливають на тебе, коли ти стаєш старшим».

Протягом усього епізоду принц наголошує на важливості сімейного життя, розповідаючи, що вони з дружиною намагаються віддати пріоритет шкільним справам і щовечора збираються за сімейним столом, щоб обговорити день, що минув.