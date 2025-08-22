Подробиці скандалу: чи продовжить принцеса Єлизавета навчання в Гарварді на тлі заборони президента Трампа

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Реклама

Спадкоємиця бельгійського престолу принцеса Єлизавета минулого року вступила до Гарварду, щоб здобути ступінь магістра в галузі державної політики.

Стало відомо, що восени принцесі Бельгії буде дозволено повернутися до Гарвардського університету для продовження навчання в аспірантурі. Бельгійський королівський журналіст Вім Дегандсгуттер підтвердив цю новину Hello! , хоча королівська сім’я поки що не робила офіційної заяви щодо цього питання.

Принцеса Єлизавета / © Instagram Бельгійської королівської родини

Здобувши ступінь бакалавра гуманітарних наук з історії та політики в Лінкольн-коледжі Оксфордського університету, 23-річна майбутня королева Бельгії 2024 року вступила до Гарвардської школи імені Кеннеді, щоб навчатися на дворічній магістратурі з державної політики.

Реклама

Однак її повернення цього року опинилося під питанням через нещодавні дії президента Дональда Трампа щодо престижного університету. 4 червня президент США запровадив заборону на в’їзд іноземних громадян до Америки за візою для навчання у Гарварді.

Раніше палац заявляв, що принцеса відмовилася від особливого відношення, обумовленого її королівським статусом, не бажаючи набувати привілеїв порівняно зі своїми іноземними одногрупниками.

Принцеса Єлизавета і її батько король Філіп / © Getty Images

А 30 червня федеральний суддя відхилив заборону Трампа, відкривши принцесі Єлизаветі шлях до навчання.

«Немає жодних конкретних причин, з яких вона не зможе повернутися до Гарварду у вересні», — повідомив палац.

Реклама

Журналіст додав, що королівська сім’я з оптимізмом дивиться на будь-який результат цього питання, повідомивши, що, за словами його джерел, принцеса Єлизавета могла б продовжити навчання онлайн або в кампусі іншої країни, якби заборона була збережена.

Нагадаємо, раніше ми показували, в яких образах королівські особи вперше з’являлися в університетах.