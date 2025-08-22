ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
520
Час на прочитання
2 хв

Подробиці скандалу: чи продовжить принцеса Єлизавета навчання в Гарварді на тлі заборони президента Трампа

Майбутнє принцеси Єлизавети у Гарварді стало більш визначеним на тлі заборони Дональда Трампа навчатися у країні іноземним студентам.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Єлизавета

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Спадкоємиця бельгійського престолу принцеса Єлизавета минулого року вступила до Гарварду, щоб здобути ступінь магістра в галузі державної політики.

Стало відомо, що восени принцесі Бельгії буде дозволено повернутися до Гарвардського університету для продовження навчання в аспірантурі. Бельгійський королівський журналіст Вім Дегандсгуттер підтвердив цю новину Hello! , хоча королівська сім’я поки що не робила офіційної заяви щодо цього питання.

Принцеса Єлизавета / © Instagram Бельгійської королівської родини

Принцеса Єлизавета / © Instagram Бельгійської королівської родини

Здобувши ступінь бакалавра гуманітарних наук з історії та політики в Лінкольн-коледжі Оксфордського університету, 23-річна майбутня королева Бельгії 2024 року вступила до Гарвардської школи імені Кеннеді, щоб навчатися на дворічній магістратурі з державної політики.

Однак її повернення цього року опинилося під питанням через нещодавні дії президента Дональда Трампа щодо престижного університету. 4 червня президент США запровадив заборону на в’їзд іноземних громадян до Америки за візою для навчання у Гарварді.

Раніше палац заявляв, що принцеса відмовилася від особливого відношення, обумовленого її королівським статусом, не бажаючи набувати привілеїв порівняно зі своїми іноземними одногрупниками.

Принцеса Єлизавета і її батько король Філіп / © Getty Images

Принцеса Єлизавета і її батько король Філіп / © Getty Images

А 30 червня федеральний суддя відхилив заборону Трампа, відкривши принцесі Єлизаветі шлях до навчання.

«Немає жодних конкретних причин, з яких вона не зможе повернутися до Гарварду у вересні», — повідомив палац.

Журналіст додав, що королівська сім’я з оптимізмом дивиться на будь-який результат цього питання, повідомивши, що, за словами його джерел, принцеса Єлизавета могла б продовжити навчання онлайн або в кампусі іншої країни, якби заборона була збережена.

Нагадаємо, раніше ми показували, в яких образах королівські особи вперше з’являлися в університетах.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie