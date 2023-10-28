Подруга королеви Єлизавети II назвала головну помилку, якої Меган Маркл припустилася в королівській родині

Багато хто критикував Меган Маркл за помилки, яких вона припустилася, коли жила в королівській родині. Подруга дитинства королеви Єлизавети II – леді Гленконнер – вдалася у подробиці.

Виступаючи в подкасті "Бутон троянди з Джайлсом Брандретом", леді Гленконнер сказала: "Я думаю, що справа в Меган у тому, що вона поняття не мала, чого насправді від неї чекають. Я думаю, що Меган просто думала, що це щось подібне до того, як бути ще однією акторкою, чи знаєте, їздити в золотій кареті і все в такому дусі".

Герцогиня Сасекська та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Леді Гленконнер, яка також була фрейліною принцеси Маргарет, додала: "І взагалі, бути членом королівської родини – це дуже нудно". Мабуть, Меган це зрозуміла не відразу, їй знадобилося два роки.

2020 року через два роки після весілля Меган і Гаррі оголосили королеві Єлизаветі II, а згодом і всьому світу, що складають із себе королівські повноваження та переїжджають. Спочатку сім'я поїхала до Канади, а потім перебралася до США. Зараз, кажуть, принц Гаррі хоче купити будинок у Британії, щоб приїжджаючи туди у справах, йому було де зупинятися.

Герцогиня Сасекська та принц Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найгучніші скандали "запасного" принца Гаррі.

Читайте також: