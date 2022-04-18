Подружку "фюрера" – Аліну Кабаєву – під санкції: від посла Швейцарії вимагають рішучих дій

Федеральний департамент юстиції та поліції Швейцарії раніше заявляв, що громадянка Аліна Кабаєва не проживає на території Швейцарії.

Повідомлялося, що були проведені необхідні перевірки та немає жодних ознак присутності громадянки Кабаєвої у Швейцарії. Активісти, які збирають підписи до петиції про депортацію Кабаєвої на батьківщину, заспокоїлися і історія затихла.

Наразі 60 народних депутатів України підписали звернення до посла Швейцарської Конфедерації в Україні Клода Вільда з проханням сприяти запровадженню персональних санкцій проти громадянки Аліни Кабаєвої, яка вважається неофіційною дружиною президента РФ Путіна та матір'ю його дітей.

Аліна Кабаєва та Володимир Путін / Getty Images

Звернення було опубліковано на сайті партії "Слуга народу".

"Закликаємо Швейцарську Конфедерацію запровадити додаткові персональні санкції проти найближчого оточення Володимира Путіна, заборонивши таким особам в'їзд та перебування на території Швейцарії, наклавши арешт на їхнє майно для його подальшої конфіскації на користь жертв російських злочинів в Україні. Звертаємо вашу увагу на необхідність внесення до переліку підсанкційних осіб Аліну Кабаєву — фактичну дружину російського президента.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Ми вітаємо той факт, що Швейцарія також не стоїть осторонь подій у нашій державі, запровадивши широкі та ефективні санкції проти Росії. Ми закликаємо Швейцарську Конфедерацію продовжувати цю політику та запровадити персональні санкції. Просимо вашого сприяння переадресувати наше звернення уряду та парламенту Швейцарської Конфедерації", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, США та Сполучене Королівство вже запровадили санкції проти найближчого оточення Путіна, зокрема й проти його старших доньок – Марії Воронцової та Катерини Тихонової. Але цього замало для того, щоб агресор припинив війну в Україні.

Путін із дочками

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